NATASCHA ROGERS L’épicentre Vésenaz, samedi 4 mai 2024.

NATASCHA ROGERS POP FOLK Samedi 4 mai, 20h30 L’épicentre TARIF NORMAL CHF 25.- / TARIF RÉDUIT CHF 20.-

Début : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T22:30:00+02:00

NATASCHA ROGERS

Avec Onaida, Natascha Rogers ose l’intime et dévoile un disque en clair- obscur hautement spirituel, érigeant l’épure au rang d’art du soin et de la réconciliation. Une ronde folk libératrice.

Née aux Pays-Bas d’une mère hollandaise et d’un pater-mystère aux origines amérindiennes, la jeune Natascha Rogers couve ses quatre frères, déménage souvent et s’arrime au piano, un monde en soi, un ancrage, un repère, lorsque l’horizon tangue trop. Breda, Belgique, Californie puis Bordeaux… Ce qui ne change pas, c’est ce piano droit sur lequel, une gamme après l’autre, Natascha Rogers développe ses dons de mélodiste en répiquant les Children’s Songs de Chick Corea ou le répertoire océanique de Yann Tiersen. Jusqu’au jour où, Natascha Rogers découvre, comme une énigme à décrypter, une paire de congas déposée par son père en coup de vent, en secret, sur le perron de la maison. Sensible à l’appel ancestral des tambours, elle parcourt alors l’Atlantique Noire pendant plusieurs années pour recevoir l’enseignement des plus grands maîtres percussionnistes mandingues et afro-cubains.

L'épicentre chemin de Mancy 61 Vésenaz 1245 Genève

