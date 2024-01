Nasreddine, le Fou, le Sage en trio Bibliothèque de la Jonction Genève, samedi 27 avril 2024.

Nasreddine, le Fou, le Sage en trio conte musical en français, arabe et LSF / avec Serge Aubonney, Adel Degaïchia et Laassad Rehouma / samedi 27 avril 15h00 / Bibliothèque de la Jonction

Qui est Nasreddine ? Un personnage dont la célébrité dépasse les siècles, les générations et les âges. Il est connu dans le monde arabo-musulman sous différents noms en Turquie, Iran et Pakistan, il est Nasreddine Hodja. Dans le monde arabe, il s’appelle Djeha, Jiha, Jouha… Dans d’autres lieux, il est l’idiot, le simple ou le fou-sage. Tout en sagesse, à la lisière de l’absurde et de la raison, les histoires de Nasreddine ont fait le tour du monde,

La pièce Nasreddine, le Fou, le Sage, en Trio propose un voyage de contes en traversant trois mondes, donnant à voir et à entendre trois langages la voix parlée (français et arabe), la voix signée (langue des signes française LSF) et la musique.

Bibliothèque de la Jonction Boulevard Carl-VOGT 22, 1205 Genève

