Une histoire du Football féminin – Hortense Belhôte Nantes Université, Campus de La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon

Une histoire du Football féminin – Hortense Belhôte Dans cette conférence-performée drôle et enlevée, Hortense Belhôte mêle savoir historique, musique, chant et danse, afin de retracer l’histoire des femmes dans le football. Jeudi 11 avril, 19h00 Nantes Université, Campus de La Roche-sur-Yon 22/16/8

Dans cette conférence-performée drôle et enlevée, Hortense Belhôte mêle savoir historique, musique, chant et danse, afin de retracer l’histoire des femmes dans le football.

En 1919 est organisé le premier championnat de France féminin de football, avec quelques dizaines de joueuses. Cent ans plus tard, les coupes du monde de football féminin réunissent des millions de téléspectateurs. Une victoire historique !

Mais l’arbitre demande le replay. Car bien souvent, au football comme en Histoire, le résultat ne reflète pas la physionomie du match. La victoire est à nuancer. Le sexisme est-il vraiment derrière nous ? L’histoire du football féminin est l’occasion de revenir sur l’histoire du XXème siècle, celle des femmes, de la géopolitique et de l’économie. Car les grandes phases de développement du football féminin suivent aussi les grandes phases du féminisme en Occident. Artiste et historienne de l’art, Hortense Belhôte est aussi une footballeuse passionnée. En mêlant ses propres souvenirs de joueuse et de morceaux d’histoires qu’elle nous raconte, grand écran et images à l’appui, elle crée une pièce joyeusement féministe et libertaire.

Nantes Université, Campus de La Roche-sur-Yon 221 Rue Hubert Cailler La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.legrandr.com/infos-pratiques/billetterie/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandr.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 47 83 83 »}]

Théâtre Seule en scène

