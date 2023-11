Brö DECADANSE Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Brö DECADANSE, 25 avril 2024, NANTES. Brö DECADANSE. Un spectacle à la date du 2024-04-25 à 20:30 (2024-04-25 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. ??????? ????????? ???? Qu’il s’agisse de son discours ou de sa musicalité, Brö est une artiste de son temps avec, comme maître mot, la fusion. Avec ses deux musiciens multi-instrumentistes Elie et Jules, elle explore tous les genres sans se poser de questions. C’est ce que l’on pourrait nommer « la nouvelle variété ». Une énergie à découvrir sur la scène du Trabendo à Paris le 28 avril 2023 ou à l’occasion de sa tournée dans toute la France. BRO, BRÖ Votre billet est ici DECADANSE NANTES 1 Boulevard Henry Orrion Loire-Atlantique 19.0

EUR19.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu DECADANSE Adresse 1 Boulevard Henry Orrion Ville NANTES Departement Loire-Atlantique Lieu Ville DECADANSE latitude longitude 0.0;0.0

DECADANSE NANTES Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/