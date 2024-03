NAGE EN EAU LIBRE OPEN SWIM STARS Agde, samedi 18 mai 2024.

NAGE EN EAU LIBRE OPEN SWIM STARS Agde Hérault

Une compétition unique et novatrice qui permet aux nageurs de tous niveaux de pratiquer la natation en milieu naturel au carrefour des eaux douces et salées.

Au carrefour des eaux douces et salées, les nageurs pourront s’élancer en toute sécurité au cœur de l’ancienne cité grecque sur 1 km, 2,6 km et 5,25 km.

Quel que soit ton niveau, on te le garantit, il y a une place pour toi ! Les maîtres-mots défi, plaisir et expérience unique dans l’une des villes les plus prisées l’été.

PROGRAMME:

Samedi 18 mai

>10h00 Ouverture du village des nageurs

> 16h00 Départ du 5, 25 km sur l’Hérault au pied de la cathédrale Saint-Etienne. Agde

> 17h00 Départ du 2,6 km sur l’Hérault route du Grau face au camping la Pépinière. Le Grau d’Agde

> 18h00 départ du 1 km de la jetée du Grau d’Agde.

Arrivées plage du Front de Mer. Le Grau d’Agde (à partir de 10 ans)

Dimanche 19 mai

>09h00 Rendez-vous plage Richelieu Est

>10h00 Départ de la randonnée aquatique Cap d’Agde/Grau d’Agde

Gratuit pour les spectateurs .

Fleuve l’Hérault

Agde 34300 Hérault Occitanie

