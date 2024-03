NADAU EN CONCERT Lunel, samedi 6 juillet 2024.

Nadau en concert Samedi 06 Juillet 21h Arènes San Juan de Lunel.

En 2023, le groupe occitan Nadau fête ses 50 ans de carrière. Des concerts à guichets fermés, des dates rajoutées… Un tel succès que la Fête se poursuit pour Nadau avec plusieurs dates programmées en 2024 ! Et les musiciens de ce groupe du Sud-Ouest qui chante en occitan seront à Lunel le 6 juillet prochain pour enflammer les arènes !

Né en 1973, le groupe Nadau ou Los de Nadau ( Noël ou Ceux de Noël en gascon, béarnais et occitan) est à la frontière entre la culture gasconne et occitane. Il rayonne comme un symbole du style occitan. Du petit village aux grandes villes, de la petite scène aux grandes salles parisiennes le groupe connaît un destin hors du commun. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nadau, c’est la cornemuse landaise qui bataille avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique. A leur actif 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent et qui dansent à chaque concert ! Nadau, c’est aussi un spectacle bilingue mêlant humour, impertinence, tendresse, poésie. Plus de 1000 soirées, 13 albums, plus de 60 000 disques vendus. Les vidéos du groupe ont été visionnées plus de 40 millions de fois sur YouTube !

Aujourd’hui Nadau est un emblème de la chanson occitane en Gascogne comme en Languedoc ou en Béarn, y compris pour ceux qui ne parlent pas occitan.

Tarifs 25€ et 35€.

Infos et réservations www.arenesdelunel.fr et 06 31 13 19 01 25 25 EUR.

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

