MYRATH SECRET PLACE St Jean De Vedas, samedi 12 octobre 2024.

Base Productions, la TAF & BOOMERANG présentent MYRATH – Samedi 12 Octobre 2024 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – Prévente 20€ (Hors frais de loc) 25€ Sur placeMyrath, groupe franco-tunisien formé en 2001, a parcouru un chemin musical jalonné de triomphes bien mérités, passant du désert au monde. Le groupe a créé un Heavy métal mélodique et folklorique unique, fusionnant des influences de leurs milieux culturels variés avec conviction et espoir.Malgré des défis géographiques et logistiques, leurs premiers albums, tels que Hope (2007) et Desert Call (2010), ont attiré l’attention des fans de métal à travers le monde. Leur réputation s’est renforcée au fur et à mesure des années grâce à plusieurs tournées mondiales et des spectacles hauts en couleurs comme parexemple au Hellfest en 2023. Enregistré en France pendant la pandémie, leur dernier album KARMA présente des chansons puissantes de power-métal avec des touches folkloriques;La production de Jacob Hansen (Amaranthe, Epica, U.D.O etc..) a contribué à donner à l’album une qualité percutante tout en préservant tous les détails d’arrangements.Au niveau des paroles, Karma explore des thèmes significatifs, allant de la lutte contre l’addiction et les horreurs de la guerre à la quête éternelle de la paix intérieure.Zaher Zorgati, le chanteur, souligne l’importance d’une lueur d’espoir dans chaque chanson.Avec Karma , Myrath semble revitalisé, prêt à affronter l’avenir avec enthousiasme et une énergie renouvelée. Les nouvelles chansons, conçues pour le live, incarnent l’identité franco-tunisienne du groupe, démontrant leur capacité à surmonter les obstacles et à s’améliorer à chaque étape;Facebook: facebook.com/MyrathBandInstagram: instagram.com/myrath_officialhttps://www.youtube.com/watch?v=yV8Bqkzuu-shttps://www.youtube.com/watch?v=ZHUVfIDjsGo&ab_channel=earMUSIC

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-10-12 à 19:00

Réservez votre billet ici

SECRET PLACE ZI DE LA LAUZE 34430 St Jean De Vedas 34