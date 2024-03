Musiques à l’Œuvre Théâtre de l’Œuvre Marseille, mardi 2 avril 2024.

Musiques à l’Œuvre poursuit sa deuxième saison avec des sessions animées et mises en musique en direct par Professeur Babacar & Baba Squaaly. De nouveau 3 rendez-vous ce trimestre :

RENCONTRE AVEC SHAROUH. Quelques jours après son set « irrésistiblement dansant » aux platines de Babel Music XP, la DJ et productrice Sharouh nous parlera de sa passion pour les musiques du Moyen-Orient, du Maghreb, de Grèce et de Turquie, musiques qu’elle mixe et remixe. Elle évoquera son parcours, nous parlera de ses réalisations, de ses engagements militants et de ses projets.

Ouverture des portes : 17h30

Théâtre de l'Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille