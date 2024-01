Exposition – Eva Pelzer et Tindara Sparta Musée-Eglise Saint-Nazaire Bourbon-Lancy, samedi 18 mai 2024.

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

Toutes deux diplômées de l’ENSA Dijon, Eva PELZER et Tindara SPARTÀ ont dans leur travail ce rapport au quotidien et au familier qui accroche immédiatement l’attention du

spectateur. Poésie absurde et décalée, gestes sensibles et détournement, les œuvres des deux artistes empruntent à la culture populaire et au commun à travers le réemploi de formes ou d’objets connus, détournés et recontextualisés.

Musée-Eglise Saint-Nazaire Rue du Musée

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



