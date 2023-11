Un signe de pluie dans le cœur de Jessy Razafimandimby Musée d’art et d’histoire Genève, 30 mai 2024, Genève.

Un signe de pluie dans le cœur de Jessy Razafimandimby Jeudi 30 mai 2024, 18h00 Musée d’art et d’histoire Prix libre

En collaboration avec Arsenic Lausanne

Pour cette nouvelle création, l’artiste collabore avec la designer de mode Emma Bruschi afin de présenter une pièce combinant décor, costume, voix et mouvements. Performant à travers les salles historiques du MAH, l’artiste dévoile des espaces multiples grâce aux récits qu’il écrit et qu’il considère comme « des confessions ». Inspiré par les cultes et les cérémonies de messe, Razafimandimby suggère des manières et des intentions renouvelées qui peuvent permettre un dialogue avec l’autre. Mettant en scène une figure solitaire, rehaussant la sensualité et l’ennui du processionnal, la performance fluctue entre flottement et vulnérabilité d’un intérieur exposé.

Cette perfomance prend place dans le cadre de MAH Résidence avec Anissa Touati, curatrice invitée.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://www.mahmah.ch/programme/jeudi-soir/mah-residence »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-30T18:00:00+02:00 – 2024-05-30T21:00:00+02:00

2024-05-30T18:00:00+02:00 – 2024-05-30T21:00:00+02:00

MAH Genève