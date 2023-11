Les Voisins THEATRE MUNICIPAL, 27 avril 2024, MURET.

Les Voisins THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 20:30 (2024-04-26 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Trois portes, trois univers autour des sketches de Grumberg Jean-Claude Grumberg, vous connaissez ? Il est sans doute aujourd’hui un de nos meilleurs auteurs comiques français contemporains bien que peut-être encore trop peu connu. C’est donc un hommage à son immense talent joint à une envie gourmande de faire partager son humour tendre et féroce à la fois qui nous a poussé à créer Les Voisins œuvre patchwork qui regroupe plusieurs œuvres, plusieurs univers de l’auteur. On y retrouvera pêle-mêle des sketches (pardon, des scènes) tirées de « Pour en finir avec la question juive » de Moi, je crois pas, de Ça va ? avec comme toile de fond un palier d’immeuble où se croiseront trois voisins aux rapports tendus, polis, courtois, râleurs, méfiants… bref, des bons rapports de voisins bien français. Les voisins, un spectacle endiablé, drôle, légèrement décalé, un spectacle frais et joyeux, tonique, sucré et acidulé à la fois. « Pièce très drôle ! Des jeux de mots et du comique de situation. C’était frais et dynamique. Des comédiens excellents ! On s’est régalé ! Si vous voulez rire et passer un bon moment allez- y foncez ! » Spectateur Organisé par : Compagnie Cléante – Produit par : Compagnie Les Vagabonds – Auteur : Jean-Claude Grumberg – Mise en scène : Francis Azéma – Avec : Francis Azéma, Alain Dumas, Denis Rey Les Voisins

Votre billet est ici

THEATRE MUNICIPAL MURET PLACE LÉON BLUM Haute-Garonne

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici