Camp du Reposoir Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat Catégories d’Évènement: Cantal

Murat Camp du Reposoir Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat, 21 juillet 2024, Murat. Camp du Reposoir 21 – 27 juillet 2024 Murat – Prieuré Sainte thérèse Sur inscription Du dimanche 21 juillet (17h-19h) au samedi 27 juillet (12h), rdv au prieuré de Murat Camp sous tente à 1300m d’altitude, au cœur des monts du Cantal!

Randonnées, escalade, grands jeux, veillées… Et chaque jour enseignement, messe et adoration.

Les collégiens seront accueillis par les lycéens. Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-21T17:00:00+02:00 – 2024-07-21T23:59:00+02:00

2024-07-27T00:00:00+02:00 – 2024-07-27T12:00:00+02:00 jeunes activités Détails Catégories d’Évènement: Cantal, Murat Autres Lieu Murat - Prieuré Sainte thérèse Adresse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l'ermitage 15300 Murat France Ville Murat Departement Cantal Lieu Ville Murat - Prieuré Sainte thérèse Murat latitude longitude 45.109827;2.872905

Murat - Prieuré Sainte thérèse Murat Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/murat/