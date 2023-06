Festival International Vive la Magie Palais des Congrès Montelimar Drome Montélimar, 13 avril 2024 17:00, Montélimar.

Festival International Vive la Magie Palais des Congrès Montelimar Drome Montélimar Samedi 13 avril 2024, 17h00, 20h30

Un nouveau spectacle avec les plus grands magiciens: une expérience extraordinaire et novatrice avec une magie élégante pour toute la famille. Vive La Magie: la référence des festivals magiques ! Samedi 13 avril 2024, 17h00, 20h30 1

https://vivelamagie.com/festivals_de_magie.html

VIVE LA MAGIE, le festival de magie le plus important en France et en Europe repart en tournée pour sa 16ème édition.

Depuis sa création, le festival aime imaginer de nouvelles approches de l’art

magique. Cette créativité artistique unique est reconnue par les professionnels pour son innovation constante. Venez découvrir l’effervescence d’une bande d’artistes, dans une ambiance mémorable, bref, une pure comédie « magicale ».

Cela ne correspond pas à une ribambelle de numéros ou d’artistes. En effet c’est bel et bien un spectacle entièrement élaboré comme tel dans le but de rajeunir le genre et s’évader des idées reçues.

En avant première en France, le spectacle VIVE LA MAGIE s’empare du spectacle magique pour en tirer un genre inexploré.

Portée par le présentateur et metteur en scène François NORMAG, la mise en scène donne un second souffle à la magie de par la finesse des magiciens. Le tout est une excursion immersive et sensorielle dans le monde des prestidigitateurs, qui s’avère merveilleux et tout aussi bluffant qu’intrigant.

Un spectacle d’1h45 sans interruption pour y venir en famille, en duo ou entre amis, accessible à tous et à partir de 5 ans.

Faites le plein d’expériences merveilleuses !

Palais des Congrès Montelimar Drome avenue du 14 juillet Montelimar Drome Auvergne Rhône Alpes Montélimar 26200 Drôme