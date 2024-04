MONTAREM LO MÉGUILHOU Le Bousquet-d’Orb, samedi 4 mai 2024.

MONTAREM LO MÉGUILHOU Le Bousquet-d’Orb Hérault

Montarem-lo-Méguilhou pour randonneurs et traileurs.

L’ensemble du parcours fait ± 10km et 554 de D+.

Les inscriptions se font sur place Renseignements: 06 67 26 13 77

Samedi 4 mai à 13H

Montarem-lo-Méguilhou pour randonneurs et traileurs.

Randonneurs départ 13h de la salle des fêtes du Bousquet d’Orb, le parcours sera balisé, un ravito convivial les accueillera au sommet du Méguillou.

Le retour vers le Bousquet d’Orb se fera par le GR qui sera balisé également.

Note pour les randonneurs, il faut compter environ 3h pour réaliser la totalité du parcours.

Traileurs départ 14h de la salle des fêtes du Bousquet d’Orb; emprunteront le même tracé que les randonneurs.

« Montarem_Lo_Méguilhou », C’est un demi kilomètre vertical, de 3,65 Km de montée avec 543m de D+

Le départ de ce segment, se trouve à la montée de saint-Martin, qui fait angle avec la place de la mairie, l’arrivée est au sommet du Méguillou (mirador).

Pour les randonneurs, il faut compter environ 1h45 de montée pour arriver au mirador, les traileurs eux mettront en moyenne 45 minutes.

De ce fait les traileurs dépasseront les randonneurs dans la partie la plus rude du parcours et pourront ainsi être encouragés par les randonneurs!

Les randonneurs, on compte sur vous pour mettre une ambiance digne du Tour de France !

L’ensemble du parcours fait ± 10km et 554 de D+.

Les inscriptions se font sur place

Renseignements: 06 67 26 13 77 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 13:00:00

fin : 2024-05-04

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie

L’événement MONTAREM LO MÉGUILHOU Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2024-04-04 par OT DU GRAND ORB