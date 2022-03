Mondial de Pétanque Laurent Barbero / Ville de Fréjus Fréjus Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

2022-06-10 – 2022-06-12

2022-06-10 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-12 23:00:00 23:00:00

Fréjus Var Fréjus Avec l’organisation de cette nouvelle édition, FRÉJUS se place toujours comme la CAPITALE AZURÉENNE DE LA PÉTANQUE. tourisme@frejus.fr +33 4 94 51 83 83 https://frejus.fr/ Fréjus

