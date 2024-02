Moi, sans papiers, dans le canapé Comptoir de la Victorine Marseille 3e Arrondissement, mercredi 22 mai 2024.

Moi, sans papiers, dans le canapé Comptoir de la Victorine Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ce spectacle, tente de témoigner des espérances des nouveaux·elles venu·es sans papiers, mais aussi de leur souffrance, des épreuves qu’ils·elles traversent et des abus dont ils et elles sont parfois victimes. Kamar-Eddine Ben-Abdallah

Dès 12 ans



»Sortir des théâtres ne suffit pas, il faut inventer d’autres façons de faire. Nous devons développer des pratiques artistiques appropriées à l’en-dehors, à l’au-delà, à l’au-devant… Aller au-devant des gens… » Yves Fravega



UN RÉCIT INITIATIQUE CONTEMPORAIN MIS EN SCÈNE PAR YVES FRAVEGA ET JOUÉ PAR KAMAR-EDDINE BEN-ABDALLAH



À peine arrivé sur le sol français, je me suis dit il me semble que je me suis trompé de destination. Moi, francophone, sortant d’universités francophones, avec diplômes et certificats, je pensais rejoindre l’Eldorado, mais je suis simplement devenu invisible. Ma vie ne tournait plus qu’autour du canapé, enfermé entre quatre murs, à regarder la télé, dormir. Je n’étais pas en France, j’étais au canapé .



Distribution



Mise en scène Yves Fravega · Écriture et jeu Kamar-Eddine Ben-Abdallah · Musique Geneviève Sorin · Création sonore Pascal Gobin · Photo © Manon Delaunay



Crédits de production



Production L’Art de Vivre · Soutiens Théâtre l’Entrepôt Cie Mises en Scène (Avignon), Théâtre La Cité (Marseille) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 19:30:00

fin : 2024-05-22

Comptoir de la Victorine 10 rue Sainte Victorine

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

