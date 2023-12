La fiancée du vampire MJC Villeurbanne Villeurbanne, 17 mai 2024, Villeurbanne.

La fiancée du vampire Vendredi 17 mai 2024, 19h30 MJC Villeurbanne 5/8/12/16€ au choix

Cie Divine Cousines

Conte populaire bulgare mis en musique

Dès 7 ans – 45 min

Trio vocal féminin de polyphonies des Balkans

Avec : Camille Perret, Marina Cotte et Sarah Charlier

La jeune princesse Ina s’ennuie et rêve d’aventures. Le mariage lui semble alors la seule issue pour quitter son palais et découvrir le monde. Mais rien ne se passe comme prévu, son fiancé est un vampire qu’elle ne voit jamais ! La déception amoureuse assumée, Ina part et se lance à corps perdu dans des aventures, sillonne les mondes visibles et invisibles en quête de sa propre identité.

Sous couvert de conte merveilleux, La Fiancée du Vampire nous livre le voyage initiatique d’une héroïne prête à apprendre à piloter son destin de femme.

Ven. 17 mai à 19h30

5/8/12/16€ au choix

Balises-Théâtre : 1 place achetée, 1 place offerte. Rendez-vous sur balises-theatres.com

Teaser : https://youtu.be/ij7dulO3mxU

Site web Cie Divines Cousines : https://divinescousines.wixsite.com/divines-cousines

MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@mjc-villeurbanne.org »}] [{« data »: {« author »: « Nana Sila », « cache_age »: 86400, « description »: « Conte bulgare mis en musiquenSpectacle jeune public u00e0 partir de 6 ansnCie « Divines Cousines »nTrio de Polyphonies des Balkans « Nana Sila »nContact : divinescousines@gmail.comnnLa jeune princesse, Ina, s’ennuie et ru00eave d’aventures. Le mariage lui semble la seule issue pour quitter son palais et du00e9couvrir le monde. Mais rien ne se passe comme pru00e9vuu2026 Sous couvert de conte merveilleux, La Fiancu00e9e du Vampire nous livre un voyage initiatique du2019une hu00e9rou00efne pru00eate u00e0 apprendre u00e0 piloter son destin de femme.nLes polyphonies envoutantes des Balkans sont au cu0153ur de cette mise en scu00e8ne rythmu00e9e par lu2019espiu00e8glerie des conteuses. », « type »: « video », « title »: « La Fiancu00e9e du Vampire », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ij7dulO3mxU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ij7dulO3mxU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFP6TA_8vsQZmE_GItig6XQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/ij7dulO3mxU »}, {« link »: « https://divinescousines.wixsite.com/divines-cousines »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T19:30:00+02:00 – 2024-05-17T20:15:00+02:00

2024-05-17T19:30:00+02:00 – 2024-05-17T20:15:00+02:00

BaronSamediZombi