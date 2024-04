Mission gestion écologique d’un espace naturel sensible ! Réserve des Huttes Nalliers, samedi 13 juillet 2024.

Mission gestion écologique d’un espace naturel sensible ! Réserve des Huttes Nalliers Vendée

Vous êtes sur un espace naturel sensible et ce jour-là vous entendez des travaux ? C’est normal ! Depuis plus de 40 ans le département contribue à la préservation de la biodiversité et favorise l’accès à ces sites naturels au plus grand nombre. Venez à la rencontre des techniciens et techniciennes q

Durée 2h

Tout public à partir de 14 ans

Réservation obligatoire

Prévoir une tenue adaptée à la météo .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 10:00:00

fin : 2024-07-13 12:00:00

Réserve des Huttes Les Huttes

Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire reserve.nalliers.mouzeuil@vendee.fr

