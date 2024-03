Mini concert conférencé : Le Maloya LE CHAP Clichy-sous-Bois, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Le CHAP s’associe aux Ateliers Médicis afin de proposer une programmation festive autour de la culture créole. Découvrez l’histoire réelle du blues réunionnais entre musique (beaucoup) et faits historiques et sociétaux (les plus importants).

Inscrit en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le Maloya, autrefois dédié au culte des ancêtres dans un cadre rituel, est devenu peu à peu un chant de complaintes et de revendication pour les esclaves.

Avec de grandes œuvres jouées en direct et les faits historiques, sociétaux ou politiques, le public pourra mieux aborder, comprendre ou découvrir ce blues réunionnais.

Discobole I Cie & Label

Avec Romane Deconfin et Stéphane Hoareau

LE CHAP Stade Roger Caltot 93390

Contact : contact@fontaineauximages.fr https://www.facebook.com/Chapiteau93/ https://www.facebook.com/Chapiteau93/

