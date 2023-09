Tarn Valley Trail Millau, 4 mai 2024, Millau.

Millau,Aveyron

Tarn Valley Trail, c’est un voyage rocailleux et périlleux, entre abîmes et points sublimes..

2024-05-04 fin : 2024-05-04 . .

Millau 12100 Aveyron Occitanie



The Tarn Valley Trail is a rocky, perilous journey between abysses and sublime points.

El sendero del valle del Tarn es un recorrido rocoso y peligroso, entre abismos y puntos sublimes.

Tarn Valley Trail ist eine steinige und gefährliche Reise zwischen Abgründen und erhabenen Punkten.

Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU