Mike et Riké Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mercredi 22 mai 2024.

Mike et Riké Café Théâtre Le Bacchus Rennes Mercredi 22 mai, 21h00

Début : 2024-05-22 21:00

Fin : 2024-05-22 22:15

Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube « Tout le bonheur du monde » et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia.

Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drô les et parfois é mouvants de leur folle aventure.

Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va vous surprendre !

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine