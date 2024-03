Migration et Idée reçues Rencontre avec les scientifiques de l’IRD pour déconstruire les mythes et infox autours des migrations Cité des sciences et de l’industrie Paris, mercredi 3 avril 2024.

Rencontre avec les scientifiques de l’IRD pour déconstruire les mythes et infox autours des migrations Venez échanger avec les chercheurs et chercheuses de l’IRD autours des idées reçues et infox liées aux migrations lors d’un moment d’échanges permettant de réveiller son esprit critique ! Mercredi 3 avril, 10h00 Cité des sciences et de l’industrie

Début : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T11:00:00+02:00

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou, Paris 19 Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France