Migoual – Concept Race – Millau, Mont Aigoual, Millau Migoual – Concept Race Millau, 6 juillet 2024, Millau.

Millau,Aveyron

Millau – Mont Aigoual – Millau ! 130 km, 4000 m D+. Par équipe de 2 ou 3, temps maximal : 30h – 2024 : 8e édition.

2024-07-06 fin : 2024-07-07 . .

Migoual – Concept Race

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Millau – Mont Aigoual – Millau! 130 km, 4000 m D+. In teams of 2 or 3, maximum time: 30h – 2024: 8th edition

Millau – Mont Aigoual – ¡Millau! 130 km, 4000 m D+. En equipos de 2 o 3, tiempo máximo: 30h – 2024: 8ª edición

Millau – Mont Aigoual – Millau! 130 km, 4000 m D+. In Zweier- oder Dreier-Teams, maximale Zeit: 30h – 2024: 8

