Micro-Folie Montbazon, dimanche 28 juillet 2024.

Micro-Folie Montbazon Indre-et-Loire

Dimanche

Une Micro-folie, c’est un musée numérique où vous pourrez découvrir des œuvres en haute résolution.

Vous aurez accès à une tablette qui vous servira de notice pour aller plus loin et connaître des anecdotes sur les œuvres. Nous vous proposons également des ateliers en continu.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 15:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culture@ville-montbazon.fr

