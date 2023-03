Atelier parents enfants : fresque collective Micro-crèche Ô P’tites Tulipes Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Atelier parents enfants : fresque collective Micro-crèche Ô P’tites Tulipes, 22 mars 2023, Dijon. Atelier parents enfants : fresque collective Mercredi 22 mars, 09h30 Micro-crèche Ô P’tites Tulipes Qui dit POP, dit couleurs vives et pétillantes !

Les parents sont invités à partager un moment avec leur enfant au sein de la structure afin de réaliser une fresque collective, remplie de couleurs ! Micro-crèche Ô P’tites Tulipes 10b rue de la Marseillaise Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T09:30:00+01:00 – 2023-03-22T10:30:00+01:00

2023-03-22T09:30:00+01:00 – 2023-03-22T10:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Micro-crèche Ô P'tites Tulipes Adresse 10b rue de la Marseillaise Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville Micro-crèche Ô P'tites Tulipes Dijon

Micro-crèche Ô P'tites Tulipes Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Atelier parents enfants : fresque collective Micro-crèche Ô P’tites Tulipes 2023-03-22 was last modified: by Atelier parents enfants : fresque collective Micro-crèche Ô P’tites Tulipes Micro-crèche Ô P'tites Tulipes 22 mars 2023 Dijon Micro-crèche Ô P'tites Tulipes Dijon

Dijon Côte-d'Or