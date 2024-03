Michaël Louchart – Un père à aimer Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 24 septembre 2024.

Michaël Louchart – Un père à aimer
24 – 28 septembre

Début : 2024-09-24 21:00

Fin : 2024-09-28 22:15

Dire je t'aime à son père, facile ? Pas toujours !

Dire je t’aime à son père, facile ? Pas toujours !

Pendant une soirée festive, Guillaume allume son portable. Deux messages vocaux bouleversent alors sa vie …

Entre rires et émotions, cette histoire est avant tout la nôtre :avoir un père, s’y confronter, s’interroger, perdre ses repères, pardonner, être père…

Émouvant, drôle et authentique, ce spectacle donneune furieuse envie d’amour et de poésie.

À découvrir d’urgence.

Auteur : Michaël Louchart

Mise en scène : Mélanie Sandt

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine