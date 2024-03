Mettez la main à la pâte au jardin du château de Lunéville ! Jardins du Château de Lunéville Lunéville, dimanche 2 juin 2024.

Mettez la main à la pâte au jardin du château de Lunéville ! Fabriquer une bombe à graines avec « des Racines et des liens », repartir avec votre premier essai typographique sur un papier à planter avec « la Fabrique de Mots Magiques », écouter les sons de la … Dimanche 2 juin, 10h00 Jardins du Château de Lunéville

Fabriquer une bombe à graines avec « des Racines et des liens », repartir avec votre premier essai typographique sur un papier à planter avec « la Fabrique de Mots Magiques », écouter les sons de la nature avec la Cité des Paysages, s’essayer aux différents ateliers proposés par des structures lunévilloises impliquées (Société d’Horticulture de Lunéville, le Rucher du Château de Lunéville, la Médiathèque de l’Orangerie, Recyc’Lun, les Ambassadeurs du Tri de la CCTLB, …).

Venez apprendre et découvrir en toute décontraction au parc des bosquets !

Jardins du Château de Lunéville place de la 2e division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est Véritable havre de paix, le jardin et le parc des Bosquets sont des éléments indispensables du château de Lunéville. D’une superficie de plus de 21 hectares, il est le poumon vert du site. Ouvert au public toute l’année, il permet aux promeneurs des balades dépaysantes faites de contrastes entre le jardin à la française et les Bosquets où la nature reprend ses droits.

Le jardin à la française, tracé par Yves des Hours, est unique dans l’est de la France. Si les folies et décors qui l’ornaient ont disparu, il a conservé du XVIIIème siècle ses bassins, proportions et perspectives. Les jardiniers du château composent chaque année une partition de fleurs appréciée.

En 1789, avec la Révolution française, certaines statues, encore présentes dans les jardins, sont vendues. Au XIXe siècle, les bassins sont comblés et le terrain aplani pour permettre une circulation plus aisée lors des manifestations militaires. Après la seconde guerre mondiale, la municipalité entreprend la restauration des jardins. Les prisonniers allemands deviennent les jardiniers de cette restauration et lui donnent l’aspect que l’on connaît actuellement. Le Parc des Bosquets et la cour du château, sont en accès libre toute l’année (hors événements particuliers). Du 1er octobre au 30 avril : de 6h à 19h Du 1er mai au 30 septembre : de 6h à 22h

