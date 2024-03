Metropolitan Opéra Live Eugène Onegin Val de Louyre et Caudeau, samedi 25 mai 2024.

Metropolitan Opéra Live Eugène Onegin Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Samedi 25 mai 2024, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de EUGENE ONEGIN de Tchaïkovsky en différé du Metropolitan Opera.

Sur réservation

L’association Confluence des Arts et des Savoirs propose pour la saison 2023-2024 les neufs sélections du Metropolitan Opera dans le cadre des diffusions HD-Live 2023-2024 et six opéras supplémentaires, avec la qualité des retransmissions en live du MET.

Place 17 euros / Assiette garnie 8 euros

Sur réservation 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 18:00:00

fin : 2024-05-25 22:00:00

Espace Culturel André Malraux

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine g.thomasset@orange.fr

