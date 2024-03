Métiers d’Art : admirez le bel Ouvrage ! Cloître de Saint Emilion (33330) Saint-Émilion, dimanche 7 avril 2024.

Métiers d’Art : admirez le bel Ouvrage ! En marge des Journées Européennes des Métiers d’Art votre association familiale vous invite à la découverte du BEAU dans le très beau cadre du cloître de la collégiale de St Emilion ! Dimanche 7 avril, 12h00 Cloître de Saint Emilion (33330) Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T12:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T12:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:00:00+02:00

À LA DÉCOUVERTE DU BEAU en Famille ! ‍

Réservez votre dimanche 7 avril 2024 et venez dans le cloître de la Collégiale de Saint-Émilion assister à une démonstration des métiers d’art !

En marge des journées européennes des métiers d’art, votre AFC est heureuse de vous présenter une douzaine d’artistes et d’artisans de grande qualité ainsi que le chantier médiéval de notre région !

Ces artisans de grand talent vont vous montrer leur savoir-faire et aussi échanger avec vous et en particulier avec les jeunes, dans le but de les éveiller à la beauté, à l’émerveillement et à la rigueur du travail manuel.

Et pourquoi pas susciter des vocations ?

Avec, entre autres, l’aimable participation de :

Stéphane Soupre, Restaurateur d’art, sculpteur. Travaille sur des pièces uniques et anciennes.

Pierre-Marie Rousseau, Doreur demandé un peu partout dans le monde.

Max Cabirol, Ebéniste.

Valery Ossent, du chantier médiéval de Guyenne.

Francois Peltier, Peintre de la fresque l’apocalypse du cloître de Saint-Emilion.

ℹ️ Informations

pas de réservation requise

public : Famille

TEASER : https://youtu.be/c_2wmmoEc_4

JEMA arisanat