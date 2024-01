Meteor Airlines Le 360 Paris Music Factory Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Découvrez le Rock Amazigh avec Meteor Airlines.

Meteor Airlines est un groupe de rock Amazigh Marocain originaire de la région de Tinghir, dans le sud-est du Maroc. Leur musique peut prendre plusieurs formes, allant de mélodies acoustiques calmes à des sons plus lourds, et pourrait être catégorisée sous ce qu’ils ont créé et appelé le Rock Amazigh, où les thèmes sont liés à l’histoire, aux valeurs, aux coutumes et aux défis mondiaux.

L’engagement du groupe envers ses racines culturelles est évident non seulement dans leur musique mais aussi dans leur identité visuelle. Ils sont connus pour porter des « Azennar », des capes traditionnelles, qui ajoutent une touche distinctive et authentique à leur apparence.

Leurs paroles sont principalement dans leur langue maternelle, le Tamazight, soulignant leur dévouement à préserver et célébrer leur héritage à travers leur art.Pour la première fois, Meteor Airlines va apporter leur son unique en France.Ils sont programmés pour se produire au 360 Paris, le 20 avril 2024, marquant une étape importante dans leur parcours musical.

Cet événement est une opportunité excitante pour la diaspora nord-africaine et le public Français de faire l’expérience de la musique rock riche et culturellement infusée de Meteor Airlines, un groupe qui non seulement divertit mais éduque également et connecte les auditeurs à la culture Amazigh Marocaine

……………………………………………………………………………………

INFOS PRATIQUES :

360 Music Factory

32, rue Myrha – 75018 Paris

MÉTRO – Château Rouge (4) / Barbès-Rochechouart (4,2)

BUS – 56 / 31 / 85

PARKING – Euronord Lariboisière, 1 bis rue Ambroise Paré – 75010 Paris

CONTACT :

Billetterie – 01 47 53 62 57

Location / privatisation d’espaces – 01 47 53 68 66

Restaurant – 01 47 53 62 58

Communication – 01 47 53 68 63

contact@le360paris.com

……………………………………………………………………………………

Possibilité de boire et manger sur place chez Âbi, notre nouveau lieu de vie.

……………………………………………………………………………………

NOUS SUIVRE

Site : https://le360paris.com/le-360/

Facebook : https://www.facebook.com/360ParisMusicFactory/

Instagram : https://www.instagram.com/le360paris/

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/meteor-airlines/

Meteor Airlines