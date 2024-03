Mesnil In The Dark Gymnase du Mesnil-Amelot Le Mesnil-Amelot, samedi 27 avril 2024.

Mesnil In The Dark Course d’orientation pour enfants et adultes Samedi 27 avril, 18h00 Gymnase du Mesnil-Amelot Inscription obligatoire, participation payante

Un course d’orientation organisée par l’association Mesnil Sport Détente qui se déroule en deux parties :

– une course de jour en fin de journée pour les enfants et adultes (sans zombies)

– une course de nuit pour ados et adultes avec zombies

Gymnase du Mesnil-Amelot 13 rue du Stade Sauvanet Le Mesnil-Amelot 77990 Seine-et-Marne Île-de-France

