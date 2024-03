Mercredi à la campagne Kutzenhausen, mercredi 17 juillet 2024.

Journée authentique à la ferme (visites, repas et animations) et de (re)découverte des paysages de l’Outre-Forêt, la vie rurale et les arts et traditions populaires de la région. Sur inscription.

L’association des amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous donne rendez-vous pour les mercredis à la campagne balades guidées à pied ou en chariot attelé, repas paysan, visite guidée et animations pain, meringues ou beurre permettront aux visiteurs de passer une journée authentique à la ferme. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les paysages de l’Outre-Forêt, la vie rurale et les arts et traditions populaires de la région.

De 9h30 à 12h promenade guidée à pied autour du village, ou promenade en chariot attelé avec guide (sur réservation, dans la limite des places disponibles)

À 12h repas campagnard sur réservation

À 14h visite guidée de la Maison Rurale et de son exposition temporaire

À 16h animation pain, beurre ou meringue

Possibilité de ne participer qu’au programme de l’après-midi. EUR.

Début : 2024-07-17 09:30:00

fin : 2024-08-28 18:00:00

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

