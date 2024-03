Ménage de printemps : PC, tablettes, smartphone Médiathèque du Rize Villeurbanne, vendredi 24 mai 2024.

Ménage de printemps : PC, tablettes, smartphone atelier informatique Vendredi 24 mai, 08h00 Médiathèque du Rize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T08:00:00+02:00 – 2024-05-24T09:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T08:00:00+02:00 – 2024-05-24T09:30:00+02:00

Sur inscription en cliquant ici ou à l’accueil du Rize 04 37 57 17 17

C’est le moment de faire le grand ménage… n’oubliez pas vos appareils électroniques ! Apprenez à nettoyer et acquérir les bons réflexes afin de redonner une seconde vie à vos appareils et les faire durer le plus longtemps possible.

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/menage-de-printemps-pc-tablettes-smartphone/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/menage-de-printemps-smartphone-pc_24052024/ »}]

Cultures numériques adultes