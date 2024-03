Mélodies Maraîchines – La soirée événement Écomusée du marais vendéen – le daviaud La Barre-de-Monts, samedi 18 mai 2024.

Mélodies Maraîchines – La soirée événement L’exposition temporaire 2024 « Mélodies Maraîchines » sera inaugurée le samedi 18 mai ! Samedi 18 mai, 20h00 Écomusée du marais vendéen – le daviaud Entrée libre

L’exposition temporaire 2024 « Mélodies Maraîchines » sera inaugurée le samedi 18 mai !

À cette occasion, le musée ouvrira gratuitement ses portes le samedi soir ainsi que le dimanche 19 mai en après-midi.

Profitez de la soirée de lancement pour vous imprégner de la thématique de la musique en Marais breton en compagnie d’un médiateur puis découvrez les mélodies si chères au marais qui prendront vie lors du bal ! Rendez-vous sur le parquet de danse en compagnie de Asio (Marais breton vendéen), DigaBestr (Bretagne) DigaBestr et le duo Vargoz (Alpes du sud, Auvergne, Appalaches). duo Vargoz

Le + de l’événement : avec le duo Vargoz profitez d’une initiation à la danse en début de soirée autour du rigodon, danse emblématique des Alpes du Sud / Dauphiné.

Écomusée du marais vendéen – le daviaud Le Daviaud, 85550 La Barre-de-Monts La Barre-de-Monts 85550 Vendée Pays de la Loire 02 51 93 84 86 http://www.ecomusee-ledaviaud.fr http://www.ledaviaud.fr/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=BKCr5Cc_Qys »}, {« data »: {« author »: « Robin Vargoz », « cache_age »: 86400, « description »: « DUO VARGOZ 2022nGuillaume Vargoz: harmonicasnRobin Vargoz: violon, alto, voix, piedsnimages: Ana Vacas Mata nmontage: Robin Vargoznimages tournu00e9es lors des festivals : Nuit du Folk en Diois (Chatillon), Bal de Foin (Sainte Luce), Le Festicule (Lus la Croix Haute) durant l’annu00e9e 2022.nhttps://compagniedurigodon.bandcamp.com/album/duo-vargoznhttps://www.lacompagniedurigodon.com/groupes/duo-vargoz/ », « type »: « video », « title »: « DUO VARGOZ 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/TyCAYb6Pn5U/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=TyCAYb6Pn5U », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCy7RgR2xDCCsGfsf-kF9brQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=TyCAYb6Pn5U »}] Site de plein-air au cœur d’un espace naturel préservé, l’écomusée du Marais vendéen, le Daviaud présente l’histoire du marais et de ses habitants à travers un patrimoine bâti (ferme, grange, bourrine, salorge…), une collection d’objets, une présentation des activités humaines (récolte du sel, travaux agricoles…) et des savoir-faire.

©Alan Goudédranche