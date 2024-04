Mégalithes et eau souterraine, les perspectives thérapeutiques Cambon-et-Salvergues, vendredi 7 juin 2024.

Mégalithes et eau souterraine, les perspectives thérapeutiques Cambon-et-Salvergues Hérault

Voyage à la rencontre des mégalithes (rôle, tradition, mémoires) et leur lien avec l’eau souterraine.

Pour tous ceux que les statues-menhir interpellent, et qui ont envie d’en savoir plus, en particulier sur le rôle que nos lointains ancêtres leurs attribuaient.

Types de mégalithes (funéraires ou initiatiques) Relation entre mégalithes et temples Rappel sur la tradition des anciens bâtisseurs et la géobiologie sacrée L’eau et les mémoires Les auras de l’homme et celles de l’eau La pierre, ses constituants, son manteau électromagnétique La pierre et l’eau sources guérisseuses. Perspectives thérapeutiques.

Intervenant Philippe Andreoli, géobiologue, Maître d’Oeuvre « renard », initié par les Maîtres-Bâtisseurs. Il s’est spécialisé dans l’architecture sacrée, grâce à laquelle il démontre la continuité entre le monde des mégalithes et celui des temples élaborés avec la pierre taillée, lieux thérapeutiques .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:30:00

fin : 2024-06-07

Salle La Cardabelle, La Clairière

11 chemin des courtials

Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie artssciencesetculturedeleau@gmail.com

