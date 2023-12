« Iel était une fois… » : Le crapaud au parapluie qui pète… MEG Genève, 18 mai 2024 09:00, Genève.

« Iel était une fois… » revient au MEG pour une troisième édition. Le collectif GENEVEGAS raconte pour l’occasion des contes dégenréex pour les enfants.

_Crapito, un crapaud péteur qui ne voulait pas partager son parapluie… _

Artistexs :

SAHARA AZZEG…

…est un artiste déviant, vegan, handiqueer et travailleur de l’art, fièrement inter et handi, qui travaille pour les droits des groupes marginalisés dans son art militant via différents médiums dont le drag queen.

CRYSTAL COOL…

…est un dragking de Genève. Il aime chanter sous la pluie et danser comme les stars d’un autre temps. Clown acclamé, cool autoproclamé, Cristal est le roi de l’embrouille et des rimes gratinées.

Dès 7 ans.

Dans le cadre de la journée contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

Cet événement est gratuit mais une inscription est conseillée au lien ci-contre ou par téléphone au 022 418 45 50 (nous avons un nombre de places limitées). Merci de vous présenter au moins 5 minutes avant le début de l’activité à l’accueil du MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-18T11:00:00+02:00 – 2024-05-18T12:00:00+02:00

Ciel Sourdeau