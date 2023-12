Filles / Garçons Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 9 avril 2024 13:00, Lormont.

Filles / Garçons 9 – 27 avril 2024 Médiathèque du Bois fleuri Entrée gratuite.

Deux expositions pour parler de la différence et des émotions en lien avec le spectacle Kiboko du Friiix club programmé à la médiathèque le samedi 13 avril.

« Tu peux ! Les sentiments sont pour tout le monde » Les illustrations naïves et gaies de l’illustratrice Élise Gravel abordent avec douceur et sincérité, l’expression de la différence et les émotions ressenties dès l’enfance.

« Petits dépliants d’autodéfense antisexiste » : issue du site Maman, rodarde ! cette exposition vise à libérer les enfants du joug de la société de consommation et de certains stéréotypes dont nous sommes victimes dès l’enfance.

Mardi de 15h à 19h,

Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h,

Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h (visites de groupe et scolaires uniquement sur rendez-vous),

Vendredi de 15h à 19h,

Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-09T15:00:00+02:00 – 2024-04-09T19:00:00+02:00

2024-04-27T13:30:00+02:00 – 2024-04-27T17:00:00+02:00

exposition

elise gravel