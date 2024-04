MDR (Malle de Rire) – Scène ouverte Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 21:00 – 22:30

Gratuit : non 8 € Billetteries :- otto-sfactory.fr- helloasso.com- 06 16 30 50 28

Des artistes de la région nantaise sélectionnés avec soin vont se succéder pour VOUS faire rire. À chaque soirée, nouveaux textes et/ou nouvelles personnes. Le concept : 1 objet pioché dans la malle = 1 sketch joué. Du stand-up au sketch, venez découvrir et soutenir ces talents. Représentation dans le bar du Ciné-Théâtre Bonne-Garde. Le Bar se trouve sous le cinéma, l’accès se fait à gauche du cinéma. Il faut descendre et l’entrée du bar se trouve à droite. Scène ouverte aux personnes à mobilité réduite, merci de réserver et de prévenir de votre venue au 06 16 30 50 28.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com