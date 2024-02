MAY THE 4TH BE WITH YOU Le Grand Rex Paris, vendredi 3 mai 2024.

Rendez-vous au Grand Rex le 4 mai 2024 pour un voyage musical immersif à travers l’univers de la saga intergalactique la plus emblématique de tous les temps! Laissez-vous transporter vers une galaxie très, très lointaine et préparez vous à vivre une expérience hors du commun : les mélodies iconiques de John Williams interprétées par un orchestre symphonique et un choeur résonneront dans la mythique salle du Grand Rex, accompagnées d’effets spéciaux, de créations visuelles, de costumes emblématiques et de lumières à couper le souffle… Que vous soyez un jedi chevronné ou un padawan en herbe, ce concert unique en son genre est LE spectacle à ne pas manquer ! Préparez-vous à embarquer pour une aventure au cœur de l’univers de la guerre des étoiles avec “May the 4th be with you”! Que la Force soit avec vous !

Tarif : 39.00 – 99.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 21:30

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75