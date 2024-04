Maximisez l’impact de vos campagnes e-mailing sur brevo La Cantine Quimper – Coworking Quimper, mardi 9 avril 2024.

Maximisez l’impact de vos campagnes e-mailing sur brevo En 90 minutes, on fait le point sur les bonnes pratiques pour rassurer vos lecteurs et les clients de messagerie, et gagner du temps sur la plateforme. Mardi 9 avril, 12h15 La Cantine Quimper – Coworking Gratuit, sur inscription

Tes newsletters ont un taux d’ouverture trop bas ? Tu souhaites faire le plein de bonnes pratiques avant de te lancer dans cet exercice ?

Cet atelier est fait pour toi !

On nous vente souvent les mérites d’avoir une newsletter pour rester en contact avec ses prospects et clients. Mais arriver dans les boites mails et être vraiment lu par la suite peut vite devenir un parcours du combattant. S’armer de patience est un début, mais cela ne suffit pas.

En 90 minutes, on fait le point sur les bonnes pratiques pour rassurer tes lecteurs et les clients de messagerie, et gagner du temps sur la plateforme.

Au programme :

Présentation rapide de Brevo

Éviter d’atterrir dans les spams

Convaincre vos lecteurs de vous lire

Automatiser des mails : pourquoi et comment ?

On passe à la pratique : Création d’un scénario de bienvenue

Viens avec ton ordinateur et un compte déjà crée sur Brevo pour naviguer sur l’outil durant l’atelier, et pouvoir passer à l’exercice pratique à la fin !

La Cantine Quimper – Coworking 2 rue François Briant de Laubrière Quimper 29000 Creac'h Gwen Finistère Bretagne 02 98 10 16 84 http://lacantinequimper.bzh