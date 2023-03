Max Romeo Avec Xana & Azizzi Romeo + Lutan Fyah + Droop Lion LA VAPEUR, 10 mai 2023, DIJON.

Max Romeo Avec Xana & Azizzi Romeo + Lutan Fyah + Droop Lion LA VAPEUR. Un spectacle à la date du 2023-05-10 à 20:30 (2023-05-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

MEDIACOM TOUR & PYRPROD (2-146643) présente : ce spectacle. Si Max Romeo, né Maxie Smith, a grandi dans la belle campagne jamaïcaine, il est arrivé très jeune à Kingston, dans le ghetto de Trenchtown où il a côtoyé entre autres Bob Marley, Toots Hibbert ou Peter Tosh. C’est en 1969 avec le titre « Wet Dream » qu’il connaît son premier succès international qui atteint le top 10 anglais, bien que banni des ondes à cause de ses paroles « explicites »… « shocking » mais peu importe la carrière de Max est lancée ! Après un engagement politique en soutien à l’homme qui deviendra le premier Premier Ministre de gauche de la Jamaïque en 1972, il poursuit ses collaborations artistiques. S’en suivront les albums « Revelation Time » en 1975 et bien sûr le phénoménal « War Inna Babylon » en 1976 qui comporte les titres emblématiques composés avec le génial Lee Perry, que sont « War Inna Babylon », « One Step Forward » ou « Chase The Devil »… Ils installeront définitivement Max Romeo dans le panthéon du reggae. À 78 ans, Max Romeo a pris la décision de faire ses adieux à la scène. Ne ratez pas sa dernière tournée européenne ce printemps ! RESERVATIONS PMR : 03 80 66 76 66

Votre billet est ici

LA VAPEUR DIJON 42, avenue de Stalingrad Côte-dOr

MEDIACOM TOUR & PYRPROD (2-146643) présente : ce spectacle.

Si Max Romeo, né Maxie Smith, a grandi dans la belle campagne jamaïcaine, il est arrivé très jeune à Kingston, dans le ghetto de Trenchtown où il a côtoyé entre autres Bob Marley, Toots Hibbert ou Peter Tosh.

C’est en 1969 avec le titre « Wet Dream » qu’il connaît son premier succès international qui atteint le top 10 anglais, bien que banni des ondes à cause de ses paroles « explicites »… « shocking » mais peu importe la carrière de Max est lancée !

Après un engagement politique en soutien à l’homme qui deviendra le premier Premier Ministre de gauche de la Jamaïque en 1972, il poursuit ses collaborations artistiques.

S’en suivront les albums « Revelation Time » en 1975 et bien sûr le phénoménal « War Inna Babylon » en 1976 qui comporte les titres emblématiques composés avec le génial Lee Perry, que sont « War Inna Babylon », « One Step Forward » ou « Chase The Devil »…

Ils installeront définitivement Max Romeo dans le panthéon du reggae.

À 78 ans, Max Romeo a pris la décision de faire ses adieux à la scène. Ne ratez pas sa dernière tournée européenne ce printemps !

RESERVATIONS PMR : 03 80 66 76 66

.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici