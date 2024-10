MATINALE DE LA CRÉATION LANCER SA BOÎTE Centre d’hébergement et de loisirs Saint-Brevin-les-Pins, vendredi 18 octobre 2024.

MATINALE DE LA CRÉATION LANCER SA BOÎTE

Centre d’hébergement et de loisirs 14 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Pour sa 6 ème édition, la matinale de la création d’entreprise créée par la CCSE revient à Saint-Père-en-Retz, avec la même formule qui fait son succès.

Un événement qui sera suivi d’un atelier sur les étapes de la création d’une entreprise.

Accompagner les futurs entrepreneurs, la clé de la réussite

Le désir d’entrepreneuriat est à soutenir avec les bons conseils dès le départ pour partir sur des bases solides.

C’est tout l’enjeu de cette nouvelle édition.

En tant que premier interlocuteur des entreprises et des porteurs de projets, le service développement économique se tient à leur disposition pour les conseiller et les orienter.

C’est pour cela que la matinale Lancer sa boite a été créée en 2022.

Sur inscription ICI>>>

Plus de 100 visiteurs étaient venus à l’événement organisé en juin dernier.

Sur un même site, les porteurs de projets sont accueillis par les membres du service développement économique qui, après avoir cernés leurs besoins, les conseillent et les guident auprès des bons interlocuteurs présents répartis autour de 3 pôles

– Pôle Être préparé

Des interlocuteurs pour répondre aux questions clés de la création reprises

Comment passer de l’idée au concret ?

Qu’est-ce qu’une étude de marché ?

Quelle communication, marketing ?

Quel budget ? …

– Pôle Être financé

Quels sont les financements ?

Comment préparer et convaincre les futurs partenaires financiers ?

– Pôle Être sécurisé

Quel statut est le mieux adapté ?

Quel régime fiscal et social ?

Quelles assurances professionnelles ?

Et le business plan ?

À 9h30, un atelier d’une heure, mené par la Chambre de Commerce et de l’Industrie et la Chambre de l’Artisanat et des Métiers, explique les principales étapes de la création d’une entreprise.

Entrée libre et gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-18 09:00:00

fin : 2024-10-18 13:00:00

Centre d’hébergement et de loisirs 14 avenue de la Guerche

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@cc-sudestuaire.fr

L’événement MATINALE DE LA CRÉATION LANCER SA BOÎTE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2024-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire

vendredi 18 octobre 2024 MATINALE DE LA CRÉATION LANCER SA BOÎTE Centre d’hébergement et de loisirs Saint-Brevin-les-Pins MATINALE DE LA CRÉATION LANCER SA BOÎTE Centre d'hébergement et de loisirs 14 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique 2024-10-18 à .