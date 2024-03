Masterclass : développer son propre son de batterie MJC de Sceaux Sceaux, mercredi 29 mai 2024.

Masterclass : développer son propre son de batterie Vincent Charpin, batteur et compositeur (Jahneration, Dajak, Hatik, Taïro, Tif, Kekra, Sara Lugo, Khiks…), vous invite à sa Masterclass sur les techniques pour développer son propre son de batterie. Mercredi 29 mai, 18h00 MJC de Sceaux Gratuit sur inscription

Vincent Charpin, batteur et compositeur (Jahneration, Dajak, Hatik, Taïro, Tif, Kekra, Sara Lugo, Khiks…), vous invite à sa Masterclass sur les techniques pour développer son propre son de batterie.

Cette Masterclass est ouverte aux musiciennes et musiciens qui souhaitent donner plus de profondeur et de personnalité à leur jeux de batterie. Elle sera l’occasion de vous présenter globalement le jeu de batterie en live. à travers plusieurs démonstrations, et d’aborder les différents outils tels que

Ableton, le Sampler SPD-SX, les trigs et les pads qui peuvent s’avérer être de puissants outils complémentaires.

Cette Masterclass s’adresse à des artistes de tous styles confondus. Elle sera suivie d’un temps d’échange avec Vincent.

MJC de Sceaux 21 rue des écoles sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

masterclass batterie