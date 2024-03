Marseille Jazz des cinq continents: Roberto Fonseca / David Walters / Marion Rampal palais Longchamp Marseille, samedi 13 juillet 2024.

Imaginez que le 13 juillet prochain notre Bonne Mère de Marseille soit renommée Catedral San Cristobal de La Habana, que nos taxis marseillais se transforment en Ford convertible et que les jardins du Palais Longchamp deviennent l’Hotel Nacional ! Pour ce tour de passe-passe, Marseille Jazz invite Roberto Fonseca qui nous plongera dans l’incroyable histoire de la « Cabane Cubaine », un des cabarets parisiens très à la mode dans les années 30. Fondé par Eduardo Castellanos, musicien cubain exilé en France, cette « Bohio Cubana » plongera le tout paris au son du mambo, de la rumba et du boléro et deviendra un véritable phénomène ou se croiseront Leopold Senghor, Buster Keaton, Cab Calloway, Rita Hayworth ou Maurice Chevalier… Pour cette Fiesta Cubana, venez avec vos meilleurs attributs de soirée pour chalouper, vous déhancher et plonger dans ce voyage festif et immersif auquel Roberto Fonseca a les secrets pour nous faire danser.

Roberto Fonseca : clavier et chant | Ruly Herrera : batterie | Yandy Martinez: piano et contrebasse | Jimmy Jenks : saxophone tenor | Ariel Vigo Baritone : saxophone et flute | Andres Coayo : percussions | Carlos Calunga : voix lead | Roberto Millonario Jr. : trompette

David Walters est de retour pour nous inviter dans un nouveau voyage artistique dont il a les secrets. Devenu indissociable de la culture créole, qu’il explore et décortique depuis son premier album solo Awa en 2006, il revient avec Klé, son nouvel hymne extrait de Soul Tropical, son dernier album. Enregistré avec sa garde rapprochée, Vincent Segal, Ballaké Sissoko et Roger Raspail, Klé (clair en créole) est selon lui, une déclaration à la positivité avec une influence forte de gospel, une référence à Dieu, avec des chœurs créoles très présents. Le 13 juillet, Marseille va fêter le retour de Walters, sa ville monde, qui l’accueillit pendant quelques années et qui lui donna l’impulsion pour partir explorer musicalement les Antilles et l’Afrique. De toute évidence cette positivité et son envie de partage vont illuminer la nuit du Palais Longchamp. N’hésitez surtout pas car prendre une dose de bonheur, en ces temps chahutés, est de toute évidence la meilleure chose à faire.

James José : voix | Yokley Jharis : batterie | Selph Chad : claviers | Machado Marcus : guitare | Ginyard David : basse

Marion Rampal “is the new generation” et vous savez pourquoi ? Parce qu’elle représente le futur et la simple destruction des frontières, tant attendue, entre le jazz féminin et masculin. Une fois cela dit, il faut surtout s’immerger dans son jazz, qui au-delà d’être créatif et innovant, nous ouvre les portes avec générosité de ses influences comme la Folk, le Blues car avec elle rien ne s’oppose. Marion a dévoilé dernièrement une belle reprise de Don’t think twice, it’s alright de Bob Dylan et sera à l’affiche d’une création en hommage à Claude Nougaro, un autre libre du Jazz. Avec Marion Rampal, c’est aussi plonger dans un dictionnaire des langues et des styles du monde qu’ils soient créoles, cajuns, berlinois, francophones, OUPS ! Marseillais aussi ! Marion est une fille du pays, née en 1980 et baignée dans la scène Jazz avec le saxophoniste de l’étape, Raphaël Imbert, et de la Compagnie Nine Spirit. Le 13 juillet, le Palais Longchamp va vibrer au son de Marion Rampal, une Marseillaise 100% Jazz et il est certain qu’elle va enchanter et faire swinguer ses terres !

Marion Rampal : voix | Matthis Pascaud : guitare | Simon Tailleu : contrebasse | Raphaël Chassin : batterie

️ Samedi 13 juillet 2024

20h – ouverture des portes à 19h30

Jardins du Palais Longchamp, Place Henri Dunant – 13004 MARSEILLE

40€ Tarif Normal / 35€ Tarif Réduit / 15€ Tarif Jeune (moins de 18 ans) Placement libre. Toute sortie est définitive. Pas de guichet billetterie sur les lieux de concert.

