Marseille Jazz des cinq continents: Cat Power / Meshell Ndegeocello palais Longchamp Marseille, mercredi 10 juillet 2024.

Marseille Jazz des cinq continents: Cat Power / Meshell Ndegeocello ♫♫♫ Mercredi 10 juillet, 20h30 palais Longchamp De 15€ à 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-10T20:30:00+02:00 – 2024-07-10T23:30:00+02:00

Fin : 2024-07-10T20:30:00+02:00 – 2024-07-10T23:30:00+02:00

sings Dylan ‘66

Marseille Jazz vous invite à une téléportation en trois volets. La première nous transporte le 7 mai 1966 à Londres, au Royal Albert Hall. Bob Dylan vient de clôturer l’une de ses tournées les plus chaotiques en créant un Watergate avant l’heure en laissant de côté ses protest-song acoustique pour des chansons beaucoup moins engagées baignées dans une guitare électrique ! Le choc ! Un deuxième voyage dans le temps nous propulse 56 ans plus tard, le 5 novembre 2022. Ce soir-là Cat Power va réinterpréter ce légendaire et électrique concert du Royal Albert Hall et le graver sur un incroyable album « Cat Power Sings Dylan : The 1966 Royal Albert Hall Concert ». La dernière téléportation est prévue le 12 juillet sur la scène du Palais Longchamp où Cat Power va nous faire revivre cette page de l’histoire avec ses émotions, sa modernité et sa façon si particulière de dompter les reprises entre respect et désobéissance.

Meshell Ndegeocello, chanteuse, rappeuse et musicienne américaine, est une chercheuse d’or aimant exploiter ses pépites musicales en les mixant, les malaxant jusqu’à obtenir l’étincelle parfaite. Artiste libre, elle révolutionne, depuis quelques années, la soul avec sa voix et son groove qui malaxe harmonieusement ses influences ouvertes de hip-hop, de jazz, et de funk ! Son dernier album, The Omnichord Real Book, signé sur le label Blue Note, est une lettre ouverte, un journal intime qui nous plonge au cœur de ses souvenirs des plus joyeux au plus tragiques, comme le décès de ses parents qui a été le déclencheur pour composer avec, comme seul compagnon, l’omnichord, une autoharpe électronique créé en 1981 et offerte par son père. Le 10 juillet au soir les effluves sonores soul de Meshell Ndegeocello vont envouter le palais Longchamp et nous haper dans les volutes de ses souvenirs, de ses peines de ses joies !

Meshell Ndegeocello : basse et chant | Kyle Miles : basse, claviers et chant | Christopher Bruce : guitare | Abraham Rounds : batterie | Jebin Bruni : claviers

ℹ️ :

️ Jeudi 11 juillet 2024

20h – ouverture des portes à 19h30

Jardins du Palais Longchamp, Place Henri Dunant – 13004 MARSEILLE

40€ Tarif Normal / 35€ Tarif Réduit / 15€ Tarif Jeune (moins de 18 ans) Placement libre. Toute sortie est définitive. Pas de guichet billetterie sur les lieux de concert.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

palais Longchamp Boulevard Jardin Zoologique, 13004 Marseille Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.marseillejazz.com/billetterie/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]