MARS RED SKY SECRET PLACE St Jean De Vedas, jeudi 4 juillet 2024.

La TAF & BOOMERANG présentent MARS RED SKY – Lundi 1er juillet 2024 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – Préventes 17€(Hors frais de loc) , 20€ sur place. Adhésion annuelle obligatoire 3 €MARS RED SKYBiberonné à Sonic Youth, The Jesus Lizard ou My Bloody Valentine, les Bordelais de MARS RED SKY sont loin d’imaginer qu’ils s’apprêtent à constituer l’un des piliers de la scène stoner hexagonale lorsqu’ils créent le groupe en 2007. Le trio heavy psychédélique partage pourtant déjà un paquet de similitudes et d’accointances évidentes avec la confrérie du “lourd et lent”. Détachés de toute considération de genre musical, les musiciens échafaudent leur propre style sur les traces des pionniers de l’underground. D’une épaisse et complexe rythmique se dégage la voix éthérée et mélodique de Julien Pras, portée par le lyrisme de la littérature de science-fiction. Quasi cinématographique, le son de MARS RED SKY dégage une étrange et singulière saveur, se distinguant habilement dans le paysage heavy rock. Pour enregistrer leur premier album éponyme, ils s’enferment dans une maison perdue dans la désert espagnol. Hypnotique, grisant, lourd, le disque conquit la très sélect famille heavy et entraîne le trio sur lesplus grandes scènes rock et metal internationales (SXSW, Hellfest, Desertfest, Roadburn, Eurockéennes), ainsi qu’en première partie de pointures telles que Sleep, Dinosaur Junior, Kyuss Lives!, Killing Joke ou bien Gojira. Sur scène, les MARS RED SKY parviennent à recréer leurs ambiances studios sophistiquées et à restituer la patte sonique qui les caractérise. Leurs lives absorbent l’auditeur, le perdent dans des limbes visuelles et vibrantes, le transportent dans une autre dimension. Au-delà d’un simple concert, c’est une véritable expérience sensorielle qui est proposée. S’ensuit une série de sorties d’EP, dont un split avec le sextuor post-metal Year Of No Light en 2012. En 2014, MARS RED SKY entame une collaboration avec le label Listenable Records et accueille le batteur Matgaz en remplacement de Benoît Busser qui décide de quitter le groupe. Ensemble ils bouclent les albums Stranded In Arcadia (2014), Apex III (Praise For The Burning Soul) (2016) et The Task Eternal (2019). La vision et le jeu de Matgaz viennent enrichir la personnalité du trio qui prend, au fil de ces trois productions, un tournant plus sombre et massif. Leur dernier EP avec la chanteuse folk Queen Of The Meadow est sorti en avril 2023 chez Mrs Red Sound et Vicious Circle. La puissance du heavy rock psychédélique rencontre la profondeur des harmonies dark folk en un fumet complexe et enivrant. L’alliance osée ouvre les genres sur une toute nouvelle dimension. Le nouvel album de Mars Red Sky “Dawn Of The Dusk” sort le 8 décembre 2023 chez Mrs Red Sound et Vicious Circle. https://www.facebook.com/marsredskybandhttps://fb.watch/qNx27H2TvF/

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-07-04 à 19:00

Réservez votre billet ici

SECRET PLACE ZI DE LA LAUZE 34430 St Jean De Vedas 34