Marina Rebeka Théâtre du Capitole Toulouse, dimanche 1 décembre 2024.

Marina Rebeka Timbre de diamant, legato infini, bouleversante de noblesse, de passion et de tendresse, Marina Rebeka est une diva assoluta. Dimanche 1 décembre, 16h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-12-01T16:00:00+01:00 – 2024-12-01T17:30:00+01:00

Fin : 2024-12-01T16:00:00+01:00 – 2024-12-01T17:30:00+01:00

Qui oubliera jamais son incarnation miraculeuse de Norma au Capitole en 2019 ? Révélée au monde entier par Riccardo Muti et le Festival de Salzbourg en 2009, la soprano lettone enflamme les plus grandes scènes internationales dans les rôles majeurs de Mozart, du bel canto et de l’opéra français. Merveilleuse artiste de concert également, où elle livre les facettes les plus intimes de son extraordinaire personnalité artistique, Marina Rebeka revient une nouvelle fois en récital sur notre scène.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://opera.toulouse.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

récital

Marina Rebeka © Tatyana Vlasova