Marie Rameau et Anaïs Beaulieu : rencontre croisée Mairie du 19e arrondissement Paris, vendredi 24 mai 2024.

Le vendredi 24 mai 2024

de 19h15 à 21h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Sur inscription de préférence à : bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr

Salle des mariages de la Mairie du 19ème dans la limite des places disponibles

En 2023 la bibliothèque a pris le nom de Jacqueline Dreyfus-Weill, résistante,communiste, juive déportée à Auschwitz en 1942.

Chaque année des manifestations sont organisées à l’occasion du Mois des Mémoires pour lui rendre hommage et évoquer des destins semblable au sien.

Marie Rameau, photographe et autrice du poignant livre de témoignages de femmes déportées à Ravensbrück « Souvenirs » paru à la Ville brûle et Anaïs Beaulieu, artiste et créatrice vont échanger autour des thèmes suivants : Résistance, solidarité « féminine », mémoires et mémoire, le rôle de l’art et de la création, histoires de vie et Histoire avec un grand H

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019

Contact : +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/ https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748

©Marie Rameau issus du livre « souvenirs » La Ville brûle Ecusson brodé par Marguerite Flamencourt