Marchés hebdomadaires de Millau Millau, mercredi 3 avril 2024.

Marchés hebdomadaires de Millau

Vitrine gourmande d’un territoire, le marché est le rendez-vous incontournable des aveyronnais. Sous les toiles multicolores, flâneries et anecdotes de la semaine vont bon train.

N’oublions pas l’essentiel la qualité et la fraîcheur des nombreux produits de la région présentés, qu’ils soient bios, artisanaux ou issus d’autres cultures raisonnées pain, pâtisseries, fruits, légumes, charcuterie, agneau de pays, aromates, fromages, miel, confitures, vin, liqueurs, apéritifs… un festival de senteurs et de couleurs.

A Millau, la place Foch entourée d’arcades et les Halles accueillent le marché

TOUS LES MERCREDIS ET VENDREDIS, TOUTE L’ANNÉE

8h-12h

Le vendredi, le marché déborde de la place Foch dans les rues adjacentes jusqu’aux Halles, marché couvert dont l’architecture métallique rappelle les célèbres Pavillons Baltard. .

place Foch et place des Halles

Millau 12100 Aveyron Occitanie

