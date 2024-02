Marche vers Paris – Marche et découverte Office de tourisme de Ouistreham Ouistreham, mardi 9 avril 2024.

Marche vers Paris – Marche et découverte Office de tourisme de Ouistreham Ouistreham Calvados

une marche vers Paris, où des marcheurs entreprennent un voyage à travers la campagne française, découvrant des paysages pittoresques, des villages historiques et des trésors culturels. Au fil des jours, ils partagent des moments d’enthousiasme et de solidarité, renforçant les liens entre eux. Cette aventure devient ainsi bien plus qu’un simple défi physique, mais une exploration de soi et des autres, célébrant la vie et la liberté.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 09:00:00

fin : 2024-04-09 13:00:00

Office de tourisme de Ouistreham Esp Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

